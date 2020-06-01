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ЦДМ на Лубянке вновь открывается

Недвижимость

1 июня, в Международный день защиты детей, исполняется 63 года "Центральному Детскому Магазину на Лубянке", собственником которого является компания "Галс-Девелопмент". Именно в этот знаковый день ЦДМ вновь открывается — для детей и взрослых представлены более 100 магазинов с товарами для новорожденных и будущих мам, игрушками, одеждой, подарками и книгами, обувью, электроникой. Работа 25 арендаторов зон фудкорта и "Гастрогалереи", в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, пока будет проходить с ограничениями — на доставку и вынос.

"Уверены, что после столь продолжительного периода закрытия гости с большим удовольствием будут приходить в наш Главный Детский с семьей и близкими. Однако главное — это здоровье. Мы беспокоимся о вас и применяем все необходимые средства профилактики для безопасного посещения ЦДМ", — рассказывает Светлана Мазур, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

Главные мероприятия, посвященные дню рождения ЦДМ, пройдут в онлайн-формате. С 29 мая в инстаграм-аккаунте ЦДМ можно поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров. С 1 июня ожидаются прямые эфиры. Самых активных подписчиков ожидают уникальные подарки и огромный сюрприз. Сегодня в 16:00 подведут итоги конкурса "Недетское фото ЦДМ". Кроме того, будет разыгран сертификат на 200 000 руб. В аккаунте также пройдет квиз-игра с призами, посвященная сериалу "Одни в ЦДМ".

В ЦДМ основательно подготовились к дню открытия, предприняли меры предосторожности — в магазине усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, установлены УФ-рециркуляторы, системы кондиционирования и вентиляции предварительно очищены. Для социального дистанцирования предусмотрена разметка возле киосков, лифтов, эскалаторов, банкоматов, информационной стойки. На входах стоят вендинговые аппараты, где можно приобрести средства индивидуальной защиты — от антисептиков до масок. Пока же закрытыми остаются кафе, рестораны, парикмахерские и спортстудия.

За последнее время, пока магазин был закрыт, арендаторы занимались онлайн-торговлей, самим магазином было реализовано много проектов в формате онлайн.

  • Проводились спортивные занятия "Нескучный фитнес с ЦДМ",
  • был реализован "Тетрис-флешмоб от ЦДМ",
  • в конце апреля вышел детский сериал "Одни в ЦДМ" — о жизни магазина без гостей.
цдм на лубянке галс-девелопмент
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