Госдума дополнительно защитила права покупателей жилья

Закон правительства о защите граждан России при покупке недвижимости прошел окончательное чтение. Поправки к первой части Гражданского кодекса имеют целью защитить добросовестных покупателей жилья от действий преступников.

Потребность в принятии такого законопроекта обусловлена распространенностью мошеннических схем на рынке недвижимости, рассказал руководитель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. При таких ситуациях продает квартиру тот, у кого нет права это делать, - иногда речь идет о целой серии продаж одного и того же объекта.

В соответствии с новым документом, покупатель недвижимости, полагавшийся при ее покупке на данные госреестра, признается добросовестным. Это может поменяться, только если через суд докажут, что покупатель знал или должен был знать об отсутствии прав на отчуждение данного объекта у лица, от которого ему перешли права на недвижимость.