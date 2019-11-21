Застройщиков могут обязать сдавать бюджетное жилье с мебелью

Соответствующий проект разработает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли. Минстрой подтвердил, что данный вопрос находится на рассмотрении.

Но в ведомстве отметили, что окончательное решение еще не принято.

Согласно данным Минпромторга, квартиры в новостройках с отделкой и мебелью в последние время становятся все более популярными. Россиянам такие предложения интересны тем, что обстановка квартиры будет включена в ипотеку.

Член Совета Федерации Татьяна Гигель отметила, что если данная идея будет реализована,то для покупателей нужно разработать несколько вариантов отделки и мебели.

Кроме того, она отметила, что компании, которые занимаются ремонтом, нужно вывести из тени. В настоящее время более 60% новостроек в России относится к стандартному классу. По прогнозам экспертов, если застройщики будут сдавать жилье с мебелью, то стоимость 1 кв. м в Москве вырастет на 15-17 тысяч рублей.

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