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Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"

Недвижимость print

Родные президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в ЖК на территории "Москва-сити".

Общая стоимость недвижимости составляет $40 млн.

13 объектов принадлежат двоюродному брату Асада Хафизу Махлуфе. Собственником еще двух объектов является жена Рами Махлуфа, еще одного двоюродного брата, который занимается бизнесом. Сообщается, что 4 помещения являются жилыми, собственниками одного объекта являются братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфы, которые тоже приходятся президенту Сирии двоюродными братьями.

Сделки проводились с помощью офшорных компаний, на которые и была зарегистрирована недвижимость. 

Как сообщают представители Global Witness, данный факт доказывает то, что Россия способствует режиму в Сирии, оказавшемуся под санкциями.

Фото: twitter.com

 

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