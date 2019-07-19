В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который разрешит капитальную застройку лесов объектами для отдыха и туризма, пишет "Коммерсант". Документ поддерживает Государственно-правовое управление президента.
Сообщается, что законодательная новелла разрешит строить на лесных участках объекты для туризма и спорта, детские и спортивные лагеря.
Для этого государственным учреждениям, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет необходимо получить участок в аренду для рекреации.
Отмечается, что объекты не могут занимать более 20 процентов от площади арендуемого участка. В настоящее время для такой деятельности можно устанавливать в лесах только временные постройки.
По мнению экологов, инициатива может привести к строительству частных коттеджей под видом рекреационных объектов.
В свою очередь, представители в Минприроды заявили, что закон будет стимулировать развитие внутреннего туризма в регионах. А также привлекать дополнительные инвестиции в лесное хозяйство. Это должно повысить качество отдыха в лесах.
Фото: pil-klassika.ru
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