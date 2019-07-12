Эксперты назвали цену рекордно дорогой "однушки" в Москве﻿﻿

В Хамовниках выставлена на продажу квартира площадью 95,5 кв. м за 115 млн рублей, говорится в исследовании компании ЦИАН. Эксперты компании составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир Старой Москвы.



Очень Уютная однушка. Румтур по однокомнатной квартире. RoomTour 48

Первое место занимает жилой комплекс в Хамовниках. За 115 млн рублей здесь выставлена на продажу квартира с дизайнерской отделкой в черно-белых цветах площадью 95,5 кв. м.

Второе место занимает однокомнатная квартира стоимостью 105,21 млн рублей.

На почетном третьем месте — "однушка" за 90,75 млн руб.

Отмечается, что в рейтинге участвовали лоты, представленные на вторичном рынке. Помимо этого, были применены дополнительные условия. Это наличие отделки и планировка, включающая не более одной спальни.

В первую десятку рейтинга вошли лоты стоимостью от 47,53 млн до 115 млн рублей. Средний чек лота первой десятки составил 70,07 млн рублей.

Сообщается, что метраж таких однокомнатных квартир сильно отличается от типовых "однушек". Габариты варьируются от 56 до 160 кв. м.

Фото: live-design.ru

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