Пострадавшие после падения крана дома в Перми снесут﻿

Управление жилищных отношений Перми распорядилось снести пострадавшие от падения башенного крана дома, передает РИА Новости. Эти дома были признаны экспертами непригодными для проживания.



Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео / Новости от 28.05.2019 09:32

Сообщается, что на строительной площадке ЖК "Бавария" по улице Решетникова, 17 в Дзержинском районе Перми рухнул башенный кран. При обрушении кран повредил припаркованные автомобили, а также три частных деревянных дома, в которых проживало 15 человек. Никто из них не пострадал.

В результате ЧП травмы получила только крановщица, находившаяся в кабине в момент падения крана. По факту ее травмирования СК начал доследственную проверку.

Строительная группа (СГ) "Развитие", которой принадлежит упавший кран, на время изучения обстоятельств инцидента переселила жильцов из разрушенных домов.

В районную администрацию поступил отчет о техническом состоянии пострадавших жилых домов № 20 и № 22 по улице Решетникова. Обследованные жилые дома отнесены к категории непригодных для проживания.

Фото: vetta.tv

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