Управление жилищных отношений Перми распорядилось снести пострадавшие от падения башенного крана дома, передает РИА Новости. Эти дома были признаны экспертами непригодными для проживания.
Сообщается, что на строительной площадке ЖК "Бавария" по улице Решетникова, 17 в Дзержинском районе Перми рухнул башенный кран. При обрушении кран повредил припаркованные автомобили, а также три частных деревянных дома, в которых проживало 15 человек. Никто из них не пострадал.
В результате ЧП травмы получила только крановщица, находившаяся в кабине в момент падения крана. По факту ее травмирования СК начал доследственную проверку.
Строительная группа (СГ) "Развитие", которой принадлежит упавший кран, на время изучения обстоятельств инцидента переселила жильцов из разрушенных домов.
В районную администрацию поступил отчет о техническом состоянии пострадавших жилых домов № 20 и № 22 по улице Решетникова. Обследованные жилые дома отнесены к категории непригодных для проживания.
Фото: vetta.tv
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