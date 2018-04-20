ВМФ получит ракетный корабль с "Калибрами"

ВМФ России 30 апреля получит на вооружение малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". В прошлом году Зеленодольский завод Горького провел работы по доработке дизеля CHD622V20 и его систем охлаждения, пишет "Интерфакс".
Работы велись в рамках программы импортозамещения. "Вышний Волочек" — шестой корабль модернизированной серии "Буян-М". Он имеет увеличенное водоизмещение и оборудован высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что издание The National Interest опубликовало список оружия, которое Россия и США смогут применить в случае военного конфликта в Сирии. Американская армия, вероятно, будет использовать крылатые ракеты AGM-86B и Tomahawk, а также истребители F-22 Raptor и бомбардировщики B-2 Spirit.
Россия же ударит по позициям противника крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования "Калибр", а также бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160. Не исключено, что приготовление к подобным ударам осуществляется сейчас на Каспии. Оттуда с кораблей флотилии уже не раз наносились удары крылатыми ракетами "Калибр" по целям в Сирии. В частности, удары "Калибрами" могут быть нанесены по американским объектам и базам на Ближнем Востоке, рассуждают российские эксперты.
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