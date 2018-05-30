Судоплатова на вас нет, Вильям, вы наш, Браудер!

Уильяма Браудера голыми руками не возьмешь, возмездие мог бы обеспечить Павел Судоплатов, но те времена прошли, сказал "Правде.Ру" адвокат-международник Дмитрий Аграновский.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сотворил сенсацию, рассказав в Twitter, что его задержали в Испании по ордеру Интерпола и требованию России. Однако через два часа испанская El Pais сообщила, что "после определенного дипломатического смятения на европейском уровне он был освобожден". По данным полицейских источников, Интерпол отправил в Испанию ордер на задержание Браудера, но вскоре после этого агентство сообщило, что требование имеет политические мотивы, поэтому бизнесмен был освобожден, пишет El Pais.

Ранее Вильям Браудер был дважды заочно осужден в России за преднамеренное банкротство фонда и уклонение от уплаты налогов в общей сложности на девять лет колонии. Именно бухгалтер этого фонда Сергей Магнитский разработал схемы уклонения от налогов, он был задержан, но до суда не дожил, скончавшись в СИЗО "Матросская тишина", по официальной версии, от сердечной недостаточности. Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского", согласно которым, на российских чиновников, якобы причастных к смерти юриста, были наложены санкции.

Как сказал "Правде.Ру" адвокат-международник Дмитрий Аграновский, "случай политизированный, поэтому вероятность выдачи была минимальная". "Они могут найти массу поводов, чтобы не признать наши приговоры. Процесс над Браудером был заочный, поэтому он заведомо не соответствует европейской конвенции. Всегда есть претензии к его честности, обоснованности, справедливости, тем более в отсутствие его адвокатов", — сказал "Правде.Ру" юрист.

По словам Дмитрия Аграновского, Браудер является гражданином Великобритании — "не слишком дружественного для нас государства", которое вовлекло его "в некую враждебную политизированную деятельность", и поэтому, "естественно, за него будут заступаться". "То есть его голыми руками не возьмешь", — сказал "Правде.Ру" адвокат. По его мнению, запрос Интерпола будет действовать дальше, но Европа Браудера не выдаст, "может быть, его выдаст когда-нибудь какая-нибудь другая страна".

Браудер может спать спокойно, заметил Дмитрий Аграновский в интервью "Правде.Ру". "У меня есть один вариант возмездия. Был такой Павел Судоплатов. Он возглавлял в свое время нашу службу по ликвидации наиболее одиозных врагов народа, бандеровцев и прочих такого рода людей. Естественно, сейчас это неприемлемо и невозможно, но я к тому, что достать таких людей легально практически невозможно. С учетом напряженности в отношениях между Россией и Европой они могут нам не выдать его просто назло", — сделал вывод Дмитрий Аграновский в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Как пишет El Pais, в 2013 году Комиссия по контролю за архивами Интерпола обнаружила, что Россия использовала этот институт в "преимущественно политическом" деле для сбора информации о местонахождении Браудера и что эта практика противоречит положениям международной полицейской организации. Комиссия рекомендовала генеральному секретариату Интерпола удалить все данные этого запроса, как это было сделано в конечном итоге. Через два месяца агентство получило еще одно требование от России — установить его местонахождение и арестовать за преступления по статье "Мошенничество". Этот запрос был также аннулирован, сообщил El Pais источник в испанской полиции.

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