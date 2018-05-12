Сирийский "Панцирь" можно восстановить

Снимок "уничтоженного" сирийского ЗРПК "Панцирь-С" появился в интернете. На нем видно, что машина подлежит восстановлению.

Между тем, взрывом сильно повреждена лишь кабина и передние колеса. Боевая часть комплекса: радар, ракетный и пушечный блоки остались целыми, скорее всего получив незначительные повреждения.

Ракеты отстреляны - это видно по свежему нагару на трубах. Пушечный боекомплект — неизвестно; радар находится в неактивном положении, ЗРПК не сопровождал приближающуюся ракету; гидравлическая стойка поднята (при изготовке к стрельбе она всегда опускается и стабилизирует положение машины.

"Панцирь", вероятно, "расстрелял весь боекомплект и ждал его пополнения".

Отметим, что ранее сообщалось — израильские ВВС во время атаки позиций иранских сил на территории Сирии ударили по комплексам противовоздушной обороны "Бук-М1-2", С-200 и С-75, а также уничтожили ЗРПК "Панцирь-С".