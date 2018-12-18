Госдума наделила президента правом выдавать гражданство

18 декабря информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на официальный сайт Государственной думы РФ, сообщило о принятии законопроекта, который позволяет президенту России Владимиру Путину определять категории иностранцев для упрощенного получения гражданства РФ. Помимо иностранцев, таким правом могут наделять лиц без гражданства. В Госдуме подчеркивают, что такая мера вводится только в гуманитарных целях.

Пояснительные документы законопроекта гласят, что упрощенным порядком получения гражданства РФ будут наделяться соотечественники и жители союзных стран, где наблюдается трудная экономическая обстановка, смена политических режимов или боевые действия.

Как пояснил агентству руководитель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, инициатива по созданию подобного законопроекта созревала давно, так как позволила бы решить гуманитарные проблемы беженцев с юго-востока Украины.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет вводить ответных ограничений на въезд для жителей Украины.

Что означает упрощенное получение гражданства?

Российские законодатели учли реальную проблематику многих бюрократических процессов, поэтому упрощенное получение гражданства исключает следующие обязательные требования: отказ от имеющегося гражданства, пятилетний срок пребывания в России, сдача экзамена по русскому языку, обязательный источник денежных средств.

Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев уже пояснял журналистам позицию законодателей. По его словам, на территории РФ находится почти 4 млн украинцев, которые хотят отказаться от своего гражданства. Однако украинские власти не спешат одобрять заявки своих граждан на отказ от гражданства. В результате, подобные проволочки могут длиться годами.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом принятом недавно в стране законопроекте. Так, отныне за вовлечение детей в несогласованные акции будут серьезно наказывать.

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