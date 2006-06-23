"Дачную амнистию" предложено продлить до 2026 года

На рассмотрение Госдумы внесен проект закона о продлении так называемой "дачной амнистии" еще на 5 лет.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ГД, законопроектом предлагается продлить на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Таким образом, действие "дачной амнистии" продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Как это будет работать

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.

Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Кроме того, для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что

индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка).

"Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость", -уверены авторы законопроекта.

Напомним: "дачная амнистия" действует почти 14 лет — с 1 сентября 2006 года. За это время в упрощенном порядке были оформлены права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи и т. д.

Что такое закон "О дачной амнистии", ранее рассказывала "Правда.Ру"

Совфед одобрил принятый Госдумой закон о "дачной амнистии"

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий легализовать в упрощенном порядке принадлежащие гражданам объекты жилой недвижимости, а также продлил сроки приватизации жилья до 1 марта 2010 года.

Закон, ранее принятый Госдумой, направлен на реализацию положения послания главы государства Федеральному Собранию РФ о необходимости помочь гражданам легализовать в упрощенном порядке принадлежащие им объекты жилой недвижимости, такие, как гаражи, жилье, садовые дома в различных кооперативных и садоводческих товариществах и соответствующие земельные участки.

В соответствии с этим законом максимально упрощается порядок легализации имущества граждан, а само оформление документов не создает для них дополнительных проблем.

В частности, нотариусам дано право представлять и получать документы о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в случае нотариального удостоверения соответствующей сделки, устанавливается плата в 100 рублей, в то время как в настоящее время эта сумма составляет 500 рублей за госрегистрацию права собственности физического лица.

В соответствии с законом, до 1 января 2010 года не требуется получения разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представления данного разрешения для осуществления технического учета, передает "Интерфакс".