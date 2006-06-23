Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Надежды кинотеатров рухнули: Disney откладывает выход трех блокбастеров
ЦИК то размещает опрос о многодневном голосовании, то удаляет. Зачем?
Полицейский участок в Италии закрыт, все сотрудники арестованы
США и Великобритания обвинили Россию в испытании космического оружия
В США стремительно растет безработица
Путин и Трамп пообщались по телефону
Полиция Ирана сообщает о 87% увеличении контрабанды наркотиков
Пассажирский лайнер, перехваченный истребителями США, благополучно сел
Победивший рак Буйнов перенес новую операцию

"Дачную амнистию" предложено продлить до 2026 года

Политика » Власть » Парламент

На рассмотрение Госдумы внесен проект закона о продлении так называемой "дачной амнистии" еще на 5 лет.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ГД, законопроектом предлагается продлить на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Таким образом, действие "дачной амнистии" продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Как это будет работать

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.

  • Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Кроме того, для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что

  • индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка).

"Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость", -уверены авторы законопроекта.

Напомним: "дачная амнистия" действует почти 14 лет — с 1 сентября 2006 года. За это время в упрощенном порядке были оформлены права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи и т. д.

Что такое закон "О дачной амнистии", ранее рассказывала "Правда.Ру" 

Совфед одобрил принятый Госдумой закон о "дачной амнистии"

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий легализовать в упрощенном порядке принадлежащие гражданам объекты жилой недвижимости, а также продлил сроки приватизации жилья до 1 марта 2010 года.

Закон, ранее принятый Госдумой, направлен на реализацию положения послания главы государства Федеральному Собранию РФ о необходимости помочь гражданам легализовать в упрощенном порядке принадлежащие им объекты жилой недвижимости, такие, как гаражи, жилье, садовые дома в различных кооперативных и садоводческих товариществах и соответствующие земельные участки.

В соответствии с этим законом максимально упрощается порядок легализации имущества граждан, а само оформление документов не создает для них дополнительных проблем.

В частности, нотариусам дано право представлять и получать документы о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в случае нотариального удостоверения соответствующей сделки, устанавливается плата в 100 рублей, в то время как в настоящее время эта сумма составляет 500 рублей за госрегистрацию права собственности физического лица.

В соответствии с законом, до 1 января 2010 года не требуется получения разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представления данного разрешения для осуществления технического учета, передает "Интерфакс".

Последние материалы
Мишустин подписал распоряжение о компенсации стоимости турпутевок
"Дачную амнистию" предложено продлить до 2026 года
В Греции бушуют лесные пожары, вышедшие из-под контроля
Надежды кинотеатров рухнули: Disney откладывает выход трех блокбастеров
ЦИК то размещает опрос о многодневном голосовании, то удаляет. Зачем?
Полицейский участок в Италии закрыт, все сотрудники арестованы
Эпидемиолог Гундаров: от чего гибнут врачи при пандемии
США и Великобритания обвинили Россию в испытании космического оружия
В США стремительно растет безработица
Путин и Трамп пообщались по телефону
Популярное
Гипотезы. Наука
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности

Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.

В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Экономика и бизнес
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Партии
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Здоровье
Врач предупредил россиян о серьезном "пляжном" заболевании
Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов Игорь Буккер Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана Игорь Буккер Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова
Комментарии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Блогера арестовали на неделю за неуважение к власти
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Холодная война между США и Китаем становится все жарче
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ