Financial Times: Путин и Трампа тайно беседовали на G20

Президент России и США общались без переводчиков около 15 минут на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает Financial Times.

Во время саммита в ноябре прошлого года два президента общались без переводчиков, которые могли бы делать некоторые заметки относительно разговора лидеров держав. Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на выходе из оперного театра "Колон", когда все собравшиеся уже выходили из здания. Трамп был со своей супругой Меланьей Трамп без помощников и переводчиков.

Президенты сели за стол и говорили о чем-то около 15 минут, в следствии чего из театра они вышли одними из последних. За пятнадцать минут Путин и Трамп обсудили некоторые вопросы внешней политики, включая инцидент в Керченском проливе и конфликт в Сирии. Кроме того, они поднимали вопрос проведения следующей официальной встречи.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток этого явления, которое получило название "Рашагейт" (Russiagate).

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