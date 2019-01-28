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Госдума: заявление СБУ о «российских наемниках» в Судане являются глупостью

Политика

 

Госдума: заявление СБУ о «российских наемниках» в Судане являются глупостью. 397957.jpeg

В Судане официально работают российские инструкторы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он добавил, что инструкторы находятся в африканской республике в рамках двухсторонних отношений, на законных основаниях и уже продолжительное время.

Ранее председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что его ведомство проанализировало более тысячи паспортов граждан РФ. Большинство этих документов якобы были выданы отделением УФМС 7770001 по городу Москва, то есть там же, где были получены загранпаспорта Боширова и Петрова, которых Лондон безосновательно обвиняет в отравлении Скрипалей.

Также СБУ опубликовала список из 149 фамилий граждан России, которые якобы принимали участие в подавлении протестов в Судане в составе некой ЧВК. Вероятно, в своём «расследовании» украинская Служба безопасности использовала статью из британской The Times. В ней говорилось о поддержке лидера Судана некими «российскими наемниками».

Заявление Грицака также прокомментировали в Госдуме. Депутат Юрий Швыткин ещё раз подчеркнул, что российские инструкторы находятся на территории Судана на законных основаниях в соответствии с военно-техническим сотрудничеством между нашими странами. Заявление СБУ парламентарий назвал глупостью. Российской стороне нет никакого смысла выполнять какие-либо тайные операции в стране, с которой налажено сотрудничество.

Стоит отметить, что в последнее время в СМИ появился целый ряд материалов о некой «частной военной компании из России». Только за последние несколько дней она якобы успела побывать в Венесуэле, Сирии и Судане. Также удалось выяснить, что эту ложную информацию начал распространять аферист Евгений Шабаев. 

 

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Темы сбу судан скрипали юрий швыткин василий грицак евгений шабаев дмитрий песков
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