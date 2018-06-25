СМИ: "воскресший" Бабченко находится в жестоком рабстве

Журналист Олег Кашин поделился мнением о том, что Аркадия Бабченко, который пожаловался на круглосуточную охрану, не дающую ему нормально жить, взяли в "рабство". То, что происходит сейчас с журналистом, нельзя назвать государственной защитой. Об этом сообщает газета "Взгляд".
"Я же, между прочим, жил под госзащитой. И тут надо сказать, что Аркадия обманули - это то ли плен, то ли рабство, что-то в этом роде. Но это не госзащита!", - восклицает на своей странице в Facebook журналист.
Пост Кашин сделал в ответ на заявление Бабченко о том, что ему "сейчас нельзя ничего". "Воскресший" журналист на днях рассказал, как изменилась его жизнь с момента "убийства".
Бабченко поведал общественности, что не может спокойно выйти в город, встретиться с друзьями и даже сходить в магазин.
"У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу", - поделился с пользователями Facebook Бабченко.
Его семью вывезли из России. Жена и ребенок также находятся под охраной. Журналист не знает, как все они будут жить дальше и беспокоится за сына, которому нужно будет ходить в школу.
"Моя жизнь в очередной раз сломана полностью", - к такому выводу пришел Бабченко.
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