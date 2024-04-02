Байден в панике из-за союза России и Китая: американский лидер в ходе телефонного разговора выразил Си Цзиньпину обеспокоенность

Байден в разговоре с Си Цзиньпином обеспокоился позицией Китая по спецоперации РФ на Украине

0:38 Your browser does not support the audio element. Политика

По информации, полученной на брифинге от высокопоставленного представителя американской администрации, стало известно, что президент США Джо Байден выразил свою обеспокоенность во время разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином касательно поддержки со стороны Китая специальной военной операции, проводимой Россией на территории Украины.

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Лидеры двух мировых держав созвонились во вторник с целью обсудить данную ситуацию.

Байден также обеспокоен тем, что КНР поддерживает военно-промышленный комплекс России, что оказывает давление на европейскую безопасность.