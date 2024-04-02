Байден в панике из-за союза России и Китая: американский лидер в ходе телефонного разговора выразил Си Цзиньпину обеспокоенность

По информации, полученной на брифинге от высокопоставленного представителя американской администрации, стало известно, что президент США Джо Байден выразил свою обеспокоенность во время разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином касательно поддержки со стороны Китая специальной военной операции, проводимой Россией на территории Украины.
Лидеры двух мировых держав созвонились во вторник с целью обсудить данную ситуацию.
Байден также обеспокоен тем, что КНР поддерживает военно-промышленный комплекс России, что оказывает давление на европейскую безопасность.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.