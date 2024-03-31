По данным газеты The Telegraph, правые партии начинают обретать популярность в нескольких странах Европы. Это вызывает серьезные опасения относительно будущего Украины, особенно перед предстоящими выборами в Европарламент этим летом. Отмечается, что "очень громкий" блок крайне правых партий может оказать негативное влияние на обещанную Киеву военную помощь со стороны Евросоюза.
По данным издания, правые партии демонстрируют рекордные результаты в различных странах, включая Португалию и Нидерланды, а также уже вступили в правительства Венгрии, Финляндии и Италии. Кроме того, существует вероятность победы правых на выборах в Австрии, Бельгии, а также значительные шансы на успех во Франции и Польше.
Для Украины возникает проблема в том, что ряд правых политиков высказывают мнение о необходимости прекращения военной поддержки со стороны Европы и снятия санкций с России, а также настаивают на проведении мирных переговоров.
Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 год. С тех пор страны коллективного Запада активно поставляют технику и припасы киевскому режиму.
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