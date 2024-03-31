Украина столкнется с новой угрозой: многие из правых политиков считают, что Европа больше не должна оказывать Киеву военную помощь

The Telegraph: правые партии Европы могут заблокировать обещанную Киеву военную помощь

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

По данным газеты The Telegraph, правые партии начинают обретать популярность в нескольких странах Европы. Это вызывает серьезные опасения относительно будущего Украины, особенно перед предстоящими выборами в Европарламент этим летом. Отмечается, что "очень громкий" блок крайне правых партий может оказать негативное влияние на обещанную Киеву военную помощь со стороны Евросоюза.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным издания, правые партии демонстрируют рекордные результаты в различных странах, включая Португалию и Нидерланды, а также уже вступили в правительства Венгрии, Финляндии и Италии. Кроме того, существует вероятность победы правых на выборах в Австрии, Бельгии, а также значительные шансы на успех во Франции и Польше.

Для Украины возникает проблема в том, что ряд правых политиков высказывают мнение о необходимости прекращения военной поддержки со стороны Европы и снятия санкций с России, а также настаивают на проведении мирных переговоров.

Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 год. С тех пор страны коллективного Запада активно поставляют технику и припасы киевскому режиму.