Украина столкнется с новой угрозой: многие из правых политиков считают, что Европа больше не должна оказывать Киеву военную помощь

По данным газеты The Telegraph, правые партии начинают обретать популярность в нескольких странах Европы. Это вызывает серьезные опасения относительно будущего Украины, особенно перед предстоящими выборами в Европарламент этим летом. Отмечается, что "очень громкий" блок крайне правых партий может оказать негативное влияние на обещанную Киеву военную помощь со стороны Евросоюза.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International