Лавров назвал преимущества мирного плана по Украине, который предложили в КНР

Глава МИД России Лавров: Мы готовы гарантировать законные интересы безопасности участников диалога по Украине при учете своих

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если будут учтены интересы нашей страны, то мы готовы гарантировать законные интересы других участников переговоров по Украине.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

План Китая по урегулированию конфликта на Украине предусматривает устранение введенных Западом задолго до спецоперации односторонних санкций. Это, по мнению КНР, раздражитель.

"Нужно обеспечивать равную безопасность для всех участников процесса. Это наша позиция", — приводят "Известия" слова Сергея Лаврова.

Воплотить в жизнь эти принципы, по мнению главы российского ведомства, можно за столом переговоров. Однако не на условиях "формулы мира", которые как ультиматум повторяют Владимир Зеленский и его "хозяева" в Европе, Лондоне и Америке, а на основе разбора проблем в сфере безопасности, признания реалий и гарантий интересов безопасности РФ.

Добавим, что китайский план констатирует непорядок в сфере безопасности в Европе и в мире, и что причина этому — невыполнение Устава ООН. Россия с этим согласна.