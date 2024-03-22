ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг парламентских партий

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал рейтинг парламентских политических партий впервые после президентских выборов.
"Единая Россия" — 44%,
КПРФ — 8,4%,
ЛДПР — 8,3%,
"Новые люди" — 7,3%,
СРЗП ("Справедливая Россия За Правду")- 3,4%.
Показательно, что рейтинг президента абсолютно не связан с рейтингом правящей партии, которая не достигает и 50%. В то же время результаты остальных партий оказались лучше, чем результаты их кандидатов на президентских выборах. "Справедливая Россия" при нынешней политике её руководства может не войти в следующий состав Государственной Думы.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.