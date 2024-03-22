ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг парламентских партий

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ВЦИОМ опубликовал рейтинг политических партий впервые после выборов президента

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Политика

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал рейтинг парламентских политических партий впервые после президентских выборов.

ВЦИОМ опубликовал рейтинг политических партий впервые после выборов президента
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Государственной думы

"Единая Россия" — 44%,
КПРФ — 8,4%,
ЛДПР — 8,3%,
"Новые люди" — 7,3%,
СРЗП ("Справедливая Россия За Правду")- 3,4%.

Показательно, что рейтинг президента абсолютно не связан с рейтингом правящей партии, которая не достигает и 50%. В то же время результаты остальных партий оказались лучше, чем результаты их кандидатов на президентских выборах. "Справедливая Россия" при нынешней политике её руководства может не войти в следующий состав Государственной Думы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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