ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг парламентских партий

ВЦИОМ опубликовал рейтинг политических партий впервые после выборов президента

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал рейтинг парламентских политических партий впервые после президентских выборов.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Государственной думы

"Единая Россия" — 44%,

КПРФ — 8,4%,

ЛДПР — 8,3%,

"Новые люди" — 7,3%,

СРЗП ("Справедливая Россия За Правду")- 3,4%.

Показательно, что рейтинг президента абсолютно не связан с рейтингом правящей партии, которая не достигает и 50%. В то же время результаты остальных партий оказались лучше, чем результаты их кандидатов на президентских выборах. "Справедливая Россия" при нынешней политике её руководства может не войти в следующий состав Государственной Думы.