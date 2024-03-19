Релоканты в Армении, Чехии и ФРГ отметились "против России" за Даванкова

"Царьград": русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно делать

1:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Результаты выборов президента РФ принесли кроме основной хорошей новости и плохую.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Она связана с активностью антирусской политэмиграции — внешней и внутренней. Она дала опасный для страны результат, уверен обозреватель Андрей Перла.

"Да, конечно, за Даванкова проголосовали менее 4 процентов избирателей в целом, но при этом кандидат "нормализаторов", пораженцев и предателей вышел на третье место. Теперь у власовцев, у партии позорного мира есть легальное политическое представительство. Как так получилось?" — спрашивает аналитик.

По его словам, активно проголосовала эмиграция. Релоканты в Армении, Чехии и ФРГ выстроились в очередь, чтобы отметиться "против России". По их словам, в местах их размещения Даванков получил более 40 процентов голосов, а Путин — около 20 процентов. А голосовало за границей 250 тыс. человек.

И в самой России есть участки, где Даванков лидировал "как в Европе": на территории Томского университета и в Новосибирском академгородке, подчёркивает Перла.

Наблюдается два параллельных процесса: единение русских вокруг Верховного главнокомандующего, за Победу, за суверенную цивилизацию, а с другой стороны создание опасной группы, которая со своим политическим представительством и опорой за границей, будет выступать против российских интересов, цитирует "Царьград" эксперта.

"С этим нужно что-то решать — и очень быстро", — подытожил Перла.