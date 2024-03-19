Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогер Лерчек сообщила о разводе с мужем
В Госдуме предупредили о возможных последствиях, в ответ на призывы передать Украине ATACMS
Кравец покинул пост главного тренера "Авангарда"
Мэр Воронежа написал о последствиях атак дронов по городу
Житель Казани, обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки, заявил о давлении со стороны следователей
Леонтьев заявил о завершении сценической карьеры: "Без соплей и слёз"
Подарки и бонусы, которые туристы могут бесплатно получить в отелях
Филиппины придерживаются дипломатического решения спора с Китаем в ЮКМ
Уничтожение ПВО Украины изменит стратегическое положение сторон конфликта
Релоканты в Армении, Чехии и ФРГ отметились "против России" за Даванкова

"Царьград": русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно делать

1:32
Политика

Результаты выборов президента РФ принесли кроме основной хорошей новости и плохую.

"Царьград": русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно делать
Фото: klops.ru by Александр Подгорчук is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Она связана с активностью антирусской политэмиграции — внешней и внутренней. Она дала опасный для страны результат, уверен обозреватель Андрей Перла.

"Да, конечно, за Даванкова проголосовали менее 4 процентов избирателей в целом, но при этом кандидат "нормализаторов", пораженцев и предателей вышел на третье место. Теперь у власовцев, у партии позорного мира есть легальное политическое представительство. Как так получилось?" — спрашивает аналитик.

По его словам, активно проголосовала эмиграция. Релоканты в Армении, Чехии и ФРГ выстроились в очередь, чтобы отметиться "против России". По их словам, в местах их размещения Даванков получил более 40 процентов голосов, а Путин — около 20 процентов. А голосовало за границей 250 тыс. человек.

И в самой России есть участки, где Даванков лидировал "как в Европе": на территории Томского университета и в Новосибирском академгородке, подчёркивает Перла.

Наблюдается два параллельных процесса: единение русских вокруг Верховного главнокомандующего, за Победу, за суверенную цивилизацию, а с другой стороны создание опасной группы, которая со своим политическим представительством и опорой за границей, будет выступать против российских интересов, цитирует "Царьград" эксперта.

"С этим нужно что-то решать — и очень быстро", — подытожил Перла.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
20 польских наёмников уничтожены атакой дронов, ВС РФ атакуют в Бердычах Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Последние материалы
В Госдуме предупредили о возможных последствиях, в ответ на призывы передать Украине ATACMS
Кравец покинул пост главного тренера "Авангарда"
Мэр Воронежа написал о последствиях атак дронов по городу
Житель Казани, обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки, заявил о давлении со стороны следователей
Леонтьев заявил о завершении сценической карьеры: "Без соплей и слёз"
Подарки и бонусы, которые туристы могут бесплатно получить в отелях
Филиппины придерживаются дипломатического решения спора с Китаем в ЮКМ
Уничтожение ПВО Украины изменит стратегическое положение сторон конфликта
"Новатэк" принял решение утвердить дивиденды за 2023 год в размере 44,09 рубля на акцию
"Царьград": русскому миру грозит опасность и с этим нужно что-то срочно делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников