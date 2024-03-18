Поворот России. Западное "быдло" показало, что нам с ними не по пути

Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад

4:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Как я и предсказывал несколькими днями ранее, явка на выборы президента России была высокой.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Прежде всего это можно связать со сложной геополитической обстановкой вокруг РФ. Российская Федерация сегодня находится под небывалым давлением внешних факторов: военного, информационного, экономического, политического.

Отталкиваясь от Запада

Наши партнёры в лице коллективного Запада объявили нам войну за то, что мы ему не повинуемся и не подчиняемся.

Обострение у нас давно назревало давно, и так или иначе всё пришло к тому, к чему все двигалось. Не раз и не два Владимир Путин и наше руководство пытались наладить диалог с Западом, однако тот подходил к этому вопросу или в ультимативных формах или просто-напросто врал нам. Пример тому, Минские соглашения, где лидеры Европы позже признались, что никто и не собирался их выполнять и сделаны они были с целью обмануть Россию.

Вся это сложившаяся ситуация вынудила российскую власть изменить взгляды на многие вещи. Начиная от экономических факторов, заканчивая культурными ценностями. А самое главное, поменялась ситуация в информполе. Поскольку больше невозможно смотреть на поливание грязью нашей истории, наших дедов и прадедов. А отсюда перестало продолжаться шатание то вправо, то влево, этакой интеграции на Запад, который нам оказался совсем не авторитет.

Запугать хотели?

Не могу не сказать об одном из триггеров высокой явки. Обстрелы в Белгородской области обозлили россиян. Запугивание нас сыграло абсолютно противоположную роль. Попытки давить на россиян оказало на нас чувство сопротивления. Это чувство было буквально генетическое. И когда Белгородскую область стали серьёзно обстреливать, это действительно повлияло на явку.

Тут надо отметить, что они нас абсолютно внутренне не понимают. Отсюда выплывает одна интересная формула: причина долголетия Владимира Путина в политике кроется в абсолютно бестолковой и бездарной политике коллективного Запада в отношении Российской Федерации. Вместо того, чтобы искать точки соприкосновения и равноправные соглашения, они тупо нам врали и давили на нас. Давили на нас и врали нам.

Запад не понимает одну простую вещь, своим тупым прямолинейным поведением он возбуждал откровенное неприятие российского народа, вызывая наши глубинные патриотические чувства.

Сегодня они не прощают Путину консолидации всего российского общества, которое он начал воплощать в жизнь начиная с конца девяностых годов, когда действительно в России всё шло вразнос. Ведь тогда Запад уже потирал руки, явно думая, что в России этакий феодальный раздрай погубит страну.

Однако именно Владимир Путин не дал этому состояться, и это действительно раздражает и бесит Запад.

Объединение нации

И как раз то, что Путин начал восстанавливать признаки государственности, вызвало у народа небывалый подъём, который наблюдается по сей день. Ну а давление на Россию и полное пренебрежение западным сообществом мнения нашего народа и породило поддержку Путина.

Поэтому Западу во главе с американцами можем смело сказать — всё это ваших рук дело. Если бы вы после развала СССР нашли какую-то формулу равноправного общения с Россией, может быть всё было и по-другому. Но нет, вы себя повели как простое быдло: забрать, отобрать, обмануть, раздербанить, откровенно вытирая о нас ноги. А теперь Запад, пардон, "подохренел" от небывалой явки на выборы президента России.

Разговор с нами через губу, совершенное непонимание, что такое российский и русский народ, всё это и привело к тому, что сегодня и наблюдается в наших отношениях.

А оказалось, что мы не просто государство, не просто страна, мы цивилизация, и действуем как раз в рамках условий своих цивилизационных выживаний. Вы хотели, чтобы мы это все продали и предали, а мы выбрали свой путь. И у вас ничего не получилось.

И последнее. К бабке не ходи, выбор в пользу Путина наш народ сделал интуитивно, поскольку это был самый разумный и логичный выбор. Пусть мы не всегда согласны с правительством по отдельным вопросам, но выбранная Путиным дорога нам явно по нутру. И наш выбор в своём вожде необратим.

А враг сегодня бесится, шипит в злобе и завидует. Поскольку никто из них не может похвастаться таким лидером и такой консолидированный страной.

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