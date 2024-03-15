Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Серпом по либералам. Явка на выборах президента России ожидается высокой

Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах

4:15
Политика

Итак, 6 тысяч запросов секунду на сайте онлайн-голосования в России.

Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах
Фото: commons.wikimedia.org by Eg0rk0t323 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

За три часа после старта проголосовало более полутора миллионов москвичей. Поразительная цифра.

Ждём рекордной явки

В ЦИК уже сказали, что всё проходит нормально, система справляется, никакие попытки противника запугать, помешать, внести смуту в выборы, не проходят.

Да, конечно, проголосовать онлайн в современных условиях для людей оказалось привлекательным. Для многих гораздо удобнее это сделать не выходя из дома. Конечно, какие-нибудь хакеры из Незалежной, в любом случае, пытались обрушить систему, но тем не менее, всё проходит пока спокойно.

Правда, есть различные внештатные ситуации. Например, различные неадекватные граждане, инструктируемые кураторами с Запада или с Украины залили зеленкой урны с бюллетенями. В частности, такой случай был в Москве и в Воронежской области. В Москве девушка-нарушительница задержана, уже возбуждено уголовное дело по ст. "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Девушка отправилась на допрос, теперь ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. А уже известно, что ей 21 год.

Также украинские пропагандисты вбрасывают фейки о том, что на избирательном участке в Белгородской области произошёл взрыв. Бездарно постановочный ролик с явными признаками подделки разошёлся по Telegram-каналам. Губернатор области Вячеслав Гладков одним из первых посетил этот избирательный участок, заявив, что остановка там спокойная.

Однако предположу, что в России будет рекордная явка на выборы президента. Кстати, утром в нескольких регионах Российской Федерации образовались очереди из желающих проголосовать на выборах. К примеру, в первый день голосования на участках в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Анадыре, Хабаровске, Улан-Удэ, на Сахалине и Камчатке сформировались настоящие очереди из избирателей. Сообщается, что в одной комнате все не умещались, однако своей очереди дождались абсолютно все.

Не на этот эффект рассчитывали российские либералы и оппозиционеры, когда призывали граждан РФ бойкотировать выборы и участвовать в акциях протеста.

За рубежом либералы и иноагенты даже устроили протестное голосование против Владимира Путина. Свою акцию "в полдень" московская прокуратура уже приравнивает к экстремистской акции. Вот так, имитируя политическую активность, беглецы отрабатывают деньги Запада, сидя за границей.

На подъёме

По моему мнению, люди пойдут голосовать по одной простой причине — в стране наблюдается высочайший патриотический подъём. Каждый понимает, как важно именно сегодня поучаствовать в историческом голосовании, когда мы сами выбираем себе курс на справедливое мироустройство и разрушение гегемонии сатанизма.

Да, в эти три дня провокации продолжатся. Нам надо быть крайне осторожными и внимательными. Ясное дело, что и попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, и провокации беспилотниками — это всё напрямую связано с выборами президента России. В эти три дня наш враг из кожи будет лезть, чтобы воспрепятствовать выборам. Однако убеждён, что в России есть силы и ресурсы, чтобы купировать данную проблему.

Кстати, хочу в тему напомнить, что в субботу, 16 марта — 10-я годовщина Крымского референдума. Напомню, тогда подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации, а если быть откровенным, то они проголосовали за то, чтобы вернуться обратно домой.

11 марта 2014 года Крым объявил о независимости, а 16 марта провёл референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Словом, эти 2-3 дня украинских националистов и российских либералов будет корёжить очень сильно.

Обращать на них внимание нам не пристало. Сегодня Россия твёрдо стоит на ногах и двигается своим курсом. Курсом, который никто не в силах изменить…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы выборы владимир путин вячеслав гладков
Новости Все >
Врачи Кубани рассказали о развитии телемедицины в России
Жители Тюменской области встали на борьбу с наркозакладчиками
NYT: учёные доказали эволюционное преимущество менопаузы
Куба стремится привлечь инвесторов из России в тур-отрасль
Политолог раскрыл истинное значение мирного плана Медведева по Украине
Скидки на китайские автомобили в РФ могут закончиться в ближайшее время
Филипп Киркоров пришёл на выборы президента с отцом
Один из полезных овощей – шпинат
Медведев представил коллективному Западу свой вариант "формулы мира" для Киева
Женщина из КЧР плеснула краситель в урну для бюллетеней
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах Дмитрий Плотников ВСУ "вырезаны" ночью в Козинке и уничтожены при отходе на дистанционно заминированное поле Любовь Степушова Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Последние материалы
Инстасамка пришла на выборы с дерзкой надписью на футболке
Породы собак, которые уживутся в доме с аллергиками
Behaviour Interactive приобрела монреальскую студию Fly
Пены для ванны с расслабляющим ароматом и веганским составом
Церемонию вручения Премии РБ посетит легенда футбола Кафу
Специалист по химчистке Елена Кускова посоветовала, как лучше ухаживать за пуховиком после зимы
Диетолог рассказала, как приготовить полезную и вкусную гречневую кашу
Издание Variety опубликовало список вероятных претендентов на "Оскар-2025"
Чем и как обеззараживать садовые инструменты
Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников