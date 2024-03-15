Серпом по либералам. Явка на выборах президента России ожидается высокой

Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах

4:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Итак, 6 тысяч запросов секунду на сайте онлайн-голосования в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Eg0rk0t323 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

За три часа после старта проголосовало более полутора миллионов москвичей. Поразительная цифра.

Ждём рекордной явки

В ЦИК уже сказали, что всё проходит нормально, система справляется, никакие попытки противника запугать, помешать, внести смуту в выборы, не проходят.

Да, конечно, проголосовать онлайн в современных условиях для людей оказалось привлекательным. Для многих гораздо удобнее это сделать не выходя из дома. Конечно, какие-нибудь хакеры из Незалежной, в любом случае, пытались обрушить систему, но тем не менее, всё проходит пока спокойно.

Правда, есть различные внештатные ситуации. Например, различные неадекватные граждане, инструктируемые кураторами с Запада или с Украины залили зеленкой урны с бюллетенями. В частности, такой случай был в Москве и в Воронежской области. В Москве девушка-нарушительница задержана, уже возбуждено уголовное дело по ст. "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Девушка отправилась на допрос, теперь ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. А уже известно, что ей 21 год.

Также украинские пропагандисты вбрасывают фейки о том, что на избирательном участке в Белгородской области произошёл взрыв. Бездарно постановочный ролик с явными признаками подделки разошёлся по Telegram-каналам. Губернатор области Вячеслав Гладков одним из первых посетил этот избирательный участок, заявив, что остановка там спокойная.

Однако предположу, что в России будет рекордная явка на выборы президента. Кстати, утром в нескольких регионах Российской Федерации образовались очереди из желающих проголосовать на выборах. К примеру, в первый день голосования на участках в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Анадыре, Хабаровске, Улан-Удэ, на Сахалине и Камчатке сформировались настоящие очереди из избирателей. Сообщается, что в одной комнате все не умещались, однако своей очереди дождались абсолютно все.

Не на этот эффект рассчитывали российские либералы и оппозиционеры, когда призывали граждан РФ бойкотировать выборы и участвовать в акциях протеста.

За рубежом либералы и иноагенты даже устроили протестное голосование против Владимира Путина. Свою акцию "в полдень" московская прокуратура уже приравнивает к экстремистской акции. Вот так, имитируя политическую активность, беглецы отрабатывают деньги Запада, сидя за границей.

На подъёме

По моему мнению, люди пойдут голосовать по одной простой причине — в стране наблюдается высочайший патриотический подъём. Каждый понимает, как важно именно сегодня поучаствовать в историческом голосовании, когда мы сами выбираем себе курс на справедливое мироустройство и разрушение гегемонии сатанизма.

Да, в эти три дня провокации продолжатся. Нам надо быть крайне осторожными и внимательными. Ясное дело, что и попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, и провокации беспилотниками — это всё напрямую связано с выборами президента России. В эти три дня наш враг из кожи будет лезть, чтобы воспрепятствовать выборам. Однако убеждён, что в России есть силы и ресурсы, чтобы купировать данную проблему.

Кстати, хочу в тему напомнить, что в субботу, 16 марта — 10-я годовщина Крымского референдума. Напомню, тогда подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации, а если быть откровенным, то они проголосовали за то, чтобы вернуться обратно домой.

11 марта 2014 года Крым объявил о независимости, а 16 марта провёл референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Словом, эти 2-3 дня украинских националистов и российских либералов будет корёжить очень сильно.

Обращать на них внимание нам не пристало. Сегодня Россия твёрдо стоит на ногах и двигается своим курсом. Курсом, который никто не в силах изменить…