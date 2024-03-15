Ядерный "Зевс": Россия полностью готова к орбитальным войнам

Россия делает ответный ход: эпоха орбитальных войн всё ближе

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Накануне российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству уделить особое внимание работе над созданием ядерной энергетической установки для космических аппаратов.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository

Президент РФ особенно подчеркнул, что эта тема — очень важная.

Сегодня уже формируется новый нацпроект, главными направлениями которого будут:

создание орбитальной станции,

разработка и выпуск новых ракет, в том числе многоразовых,

создание транспортных модулей на основе ядерной энергоустановки.

Это и подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров.

На данный момент все крупные державы готовятся к милитаризации космоса. Инициатор — США, которые созданием многоразовых носителей намерены сильно сократить стоимость доставки грузов на орбиту. Как раз эту задачу для американского военного ведомства выполняет Илон Маск, сообщает обозреватель Влад Шлепченко.

Успех позволит США разместить в космосе связь, разведку и ударные системы.

"РФ же добилась успехов в создании транспортно-энергетического модуля "Зевс". Ядерный буксир создавался как средство для межпланетных полётов, но при желании из него можно сделать много полезного в военном плане", — цитирует "Царьград" эксперта.

Огромное количество энергии от ядерного реактора может идти на мощный лазер или систему РЭБ. Буксир стать носителем ракет, которые будут атаковать спутники Пентагона с более высоких орбит.

По сути, мы готовим платформу для орбитальных истребителей, подытожил аналитик.