Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что войска НАТО могут появиться на Украине, если русские подойдут к Одессе или Киеву.
К этим заявлениям надо отнестись серьёзно, поскольку они исходят не от лидеров ЕС.
В этом убеждён историк и журналист Марат Сафаров.
"Спикер для таких информационных атак может быть выбран любой. В данном случае Эммануэль Макрон. Государства ЕС, как и Украина, почти уже лишены своей политической сути", — отметил обозреватель.
Макрон выступил только "говорящей головой", ретранслировавшей идею США. Такие заявления не могут озвучить официальные представители Госдепа, подчеркнул эксперт.
А значит, всё озвучивается вассалами Вашингтона. И отсюда следует, что такие заявления России необходимо считывать и учитывать, цитирует.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.