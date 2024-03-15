"Говорящая голова": как отнестись к словам Макрона о войсках НАТО на Украине

Политолог Сафаров: США — автор идеи ввода войск НАТО на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что войска НАТО могут появиться на Украине, если русские подойдут к Одессе или Киеву.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

К этим заявлениям надо отнестись серьёзно, поскольку они исходят не от лидеров ЕС.

В этом убеждён историк и журналист Марат Сафаров.

"Спикер для таких информационных атак может быть выбран любой. В данном случае Эммануэль Макрон. Государства ЕС, как и Украина, почти уже лишены своей политической сути", — отметил обозреватель.

Макрон выступил только "говорящей головой", ретранслировавшей идею США. Такие заявления не могут озвучить официальные представители Госдепа, подчеркнул эксперт.

А значит, всё озвучивается вассалами Вашингтона. И отсюда следует, что такие заявления России необходимо считывать и учитывать, цитирует.