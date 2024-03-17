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В США нас не пускали. Наблюдатели из Африки отметили честные выборы в России

Наблюдатели из Африки удивлены мужеству россиян на выборах

1:46
Мир

Итак, в России подошли к концу выборы. Несмотря на все попытки преступного киевского режима сорвать их, сразу можно отметить, что эти выборы отмечаются высокой явкой.

Наблюдатели из Африки удивлены мужеству россиян на выборах
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Достаточно посмотреть на Белгородскую область, где невзирая на постоянные обстрелы и провокации, явка в регионе была высочайшей. Отрадно, что в Россию приехало много наблюдателей из разных стран, в том числе из Африки.

По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина делегация из Республики Мали тоже в Москве понаблюдала за легитимностью наших выборов. Сопровождал их депутат Госдумы РФ Никита Румянцев со своим коллегой и наставником, депутатом Андреем Скочем, по воле случая представляя как раз Белгородскую область.

"Привычку ходить на выборы заложили ещё мои родители. У нас в семье так было принято. С тех пор я сам придерживаюсь этой традиции. Прогресс и высокая мобильность, конечно, вносят свои коррективы — и сейчас есть возможность проголосовать дистанционно", — отметил Румянцев.

Он подчеркнул, что мужество, храбрость и сила духа белгородцев не могут не восхищать. Украинские националисты своими терактами хотят разобщить россиян, внушить им страх, однако все эти попытки провалены.

Африканские гости отметили честные выборы и были немало удивлены тому, что люди во всех города РФ, наоборот, сплотились, проявляют мужественную гражданскую позицию, поддерживают друг друга и голосуют, несмотря ни на что.

"Благодарю за возможность быть наблюдателями здесь в России, так как, например, в США такой возможности нам не предоставили", — подытожила член Национального переходного совета Республики Мали Нана Аиша Сиссе.

Наблюдатели из Африки удивлены мужеству россиян на выборах
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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