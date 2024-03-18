Признала вину и раскаялась. Московский суд не стал помещать под домашний арест пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам

Люблинский суд Москвы не стал помещать под домашний арест пенсионерку, которая пыталась воспрепятствовать работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде.
"Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т. В. меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказано в решении суда.
Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.
Свое решение в суде объяснили преклонным возрастом пенсионерки и наличием онкологического заболевания, из-за которого ей нужно постоянное медицинское наблюдение. Кроме того, обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и сообщила о готовности помогать следствию, добавили представители ведомства.
По данным базе московских судов, в ходе выборов президента России 2024 зафиксировано три обращения с ходатайствами об избрании меры пресечения по данной статье. Так, под стражу была помещена женщина, вылившая в урну зеленку, а под домашний арест — мужчина.
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