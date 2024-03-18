Признала вину и раскаялась. Московский суд не стал помещать под домашний арест пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам

Раскаявшуюся пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам в Москве, отпустили домой

1:45 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Люблинский суд Москвы не стал помещать под домашний арест пенсионерку, которая пыталась воспрепятствовать работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

"Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т. В. меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказано в решении суда.

Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

Свое решение в суде объяснили преклонным возрастом пенсионерки и наличием онкологического заболевания, из-за которого ей нужно постоянное медицинское наблюдение. Кроме того, обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и сообщила о готовности помогать следствию, добавили представители ведомства.

По данным базе московских судов, в ходе выборов президента России 2024 зафиксировано три обращения с ходатайствами об избрании меры пресечения по данной статье. Так, под стражу была помещена женщина, вылившая в урну зеленку, а под домашний арест — мужчина.

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