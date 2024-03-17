Рекордная явка: в вооруженных Силах Российской Федерации завершено голосование на выборах президента

Минобороны: В ВС РФ завершено голосование на президентских выборах

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

В Вооруженных Силах Российской Федерации завершено голосование на выборах президента России с рекордной явкой в 99,8 процента, как сообщили в Министерстве Обороны РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее стало известно, что после подсчета 26,10 процента всех бюллетеней стало известно, что Владимир Путин одерживает победу на выборах со значительным отрывом, получив 87,86 процента голосов. Его конкуренты — Николай Харитонов получил 3,86 процента голосов, Владислав Даванков - 3,76 процента и Леонид Слуцкий - 2,97 процента.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта, и по закону для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей.

Владимир Путин, выступая на этих выборах, смог получить огромную поддержку российских граждан, что подтверждает его влиятельность и популярность на посту главы государства.