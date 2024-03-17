Путин - почти бесспорный победитель, интрига в том, кто второй?

Владимир Путин выигрывает выборы с огромным отрывом

0:12 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Владимир Путин набирает более 87% по итогам экзит-полов и подсчёта 27% голосов. Второй кандидат по числу голосов или Николай Харитонов, или Владислав Даванков.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По итогам экзит-полов (опросов на выходе с участка) ВЦИОМ Владимир Владимирович Путин набрал 87 %, Николай Харитонов и Владислав Даванков получили около 3,7 % и конкурируют за второе место, Леонид Слуцкий замыкает квартет участников выборов, не набирая и 3% голосов.

Выборы президента продолжались в течение трёх дней отличались беспрецедентной явкой. Любопытными являются общие показатели: Владимир Путин никогда не получал более 80% голосов, а кандидат от КПРФ никогда не выступал настолько слабо. Однако по первым заявлениям коммунистов вполне довольны результатом и считают кампанию успешной. К легитимности итогов выборов ни у одного из кандидатов.