Путин - почти бесспорный победитель, интрига в том, кто второй?

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Владимир Путин выигрывает выборы с огромным отрывом

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Политика » Выборы

Владимир Путин набирает более 87% по итогам экзит-полов и подсчёта 27% голосов. Второй кандидат по числу голосов или Николай Харитонов, или Владислав Даванков.

Владимир Путин выигрывает выборы с огромным отрывом
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По итогам экзит-полов (опросов на выходе с участка) ВЦИОМ Владимир Владимирович Путин набрал 87 %, Николай Харитонов и Владислав Даванков получили около 3,7 % и конкурируют за второе место, Леонид Слуцкий замыкает квартет участников выборов, не набирая и 3% голосов. 

Выборы президента продолжались в течение трёх дней  отличались беспрецедентной явкой. Любопытными являются общие показатели: Владимир Путин никогда не получал более 80% голосов, а кандидат от КПРФ никогда не выступал настолько слабо. Однако по первым заявлениям коммунистов вполне довольны результатом и считают кампанию успешной. К легитимности итогов выборов ни у одного из кандидатов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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