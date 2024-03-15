Валентина Петренко: "Матери России голосуют сердцем"

Делегация Всероссийского общественного движения "Матери России" посетила Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента, открывшийся в Общественной палате РФ.

Членов делегации ознакомили с работой группы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), колл-центра, группой видеонаблюдения, группой разбора.

Председатель ВОД "Матери России" Валентина Петренко рассказала, что таким образом, благодаря подписанному с Общественной палатой соглашению, движение участвует в общественном наблюдении за выборами президента Российской Федерации.

"Эти три дня — 15, 16 и 17 марта — одни из самых важных для страны. Ведь Россия выбирает своего президента, выбирает путь, по которому будет идти ближайшие 6 лет. Потому выборы — это не только праздник, но и большая ответственность, которая ложится на каждого из нас.

Вообще быть избирателем — означает иметь возможность исполнить почетный долг гражданина, самому решить судьбу своего региона, края, государства. Про это мы должны разговаривать с детьми, объяснять им значимость выборов и, конечно, быть для них в этом примером.

Сегодня мы, матери, голосуем за будущее наших детей. От нашего решения, нашей активности и ответственности зависит, каким оно будет. А поскольку наша Россия живет в сердце каждой матери, потому матери России голосуют сердцем!" — подчеркнула Валентина Петренко.