Валентина Петренко: "Матери России голосуют сердцем"

Делегация Всероссийского общественного движения "Матери России" посетила Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента, открывшийся в Общественной палате РФ.
Членов делегации ознакомили с работой группы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), колл-центра, группой видеонаблюдения, группой разбора.
Председатель ВОД "Матери России" Валентина Петренко рассказала, что таким образом, благодаря подписанному с Общественной палатой соглашению, движение участвует в общественном наблюдении за выборами президента Российской Федерации.
"Эти три дня — 15, 16 и 17 марта — одни из самых важных для страны. Ведь Россия выбирает своего президента, выбирает путь, по которому будет идти ближайшие 6 лет. Потому выборы — это не только праздник, но и большая ответственность, которая ложится на каждого из нас.
Вообще быть избирателем — означает иметь возможность исполнить почетный долг гражданина, самому решить судьбу своего региона, края, государства. Про это мы должны разговаривать с детьми, объяснять им значимость выборов и, конечно, быть для них в этом примером.
Сегодня мы, матери, голосуем за будущее наших детей. От нашего решения, нашей активности и ответственности зависит, каким оно будет. А поскольку наша Россия живет в сердце каждой матери, потому матери России голосуют сердцем!" — подчеркнула Валентина Петренко.
В свою очередь? член Попечительского совета ВОД "Матери России" Андрей Подгорный выразил восхищение работой ситуационного центра.
"Наша делегация смогла воочию убедиться, насколько слаженно работают созданные в нем колл-центр, группа видеонаблюдения, группа разбора. А особенно здорово, что практически любой гражданин, зарегистрировавшись, может прийти в этот центр и ознакомиться с его работой. Такая открытость лишний раз указывает на честность проходящих выборов", — отметил он.
Подгорный также обратил внимание, что выстроенная в ситуационном центре система наблюдения позволяет буквально на месте решать проблемы:
"Мы как раз оказались свидетелями ситуации, когда на одном из участков возник спорный момент, и с помощью видеофиксации он был передан в группу разбора для выяснения всех деталей".
Член Попечительского совета ВОД, кроме того, рассказал, что ему с коллегами удалось даже побывать в роли волонтеров из колл-центра и группы видеонаблюдения.
"Мы смогли на себе прочувствовать ответственность и напряженность работы ребят-волонтеров. Спасибо им за их трудную деятельность. А всем нам я желаю счастливого будущего, которое как раз сегодня мы все и выбираем", — заключил Андрей Подгорный.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.