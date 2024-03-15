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Валентина Петренко: "Матери России голосуют сердцем"

"Матери России" посетили Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента

2:43
Политика » Выборы » Федеральные

Делегация Всероссийского общественного движения "Матери России" посетила Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента, открывшийся в Общественной палате РФ.

"Матери России" посетили Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента
Фото: rusone.ru

Членов делегации ознакомили с работой группы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), колл-центра, группой видеонаблюдения, группой разбора.

Председатель ВОД "Матери России" Валентина Петренко рассказала, что таким образом, благодаря подписанному с Общественной палатой соглашению, движение участвует в общественном наблюдении за выборами президента Российской Федерации.

"Эти три дня — 15, 16 и 17 марта — одни из самых важных для страны. Ведь Россия выбирает своего президента, выбирает путь, по которому будет идти ближайшие 6 лет. Потому выборы — это не только праздник, но и большая ответственность, которая ложится на каждого из нас.

Вообще быть избирателем — означает иметь возможность исполнить почетный долг гражданина, самому решить судьбу своего региона, края, государства. Про это мы должны разговаривать с детьми, объяснять им значимость выборов и, конечно, быть для них в этом примером.

Сегодня мы, матери, голосуем за будущее наших детей. От нашего решения, нашей активности и ответственности зависит, каким оно будет. А поскольку наша Россия живет в сердце каждой матери, потому матери России голосуют сердцем!" — подчеркнула Валентина Петренко.

В свою очередь? член Попечительского совета ВОД "Матери России" Андрей Подгорный выразил восхищение работой ситуационного центра.

"Наша делегация смогла воочию убедиться, насколько слаженно работают созданные в нем колл-центр, группа видеонаблюдения, группа разбора. А особенно здорово, что практически любой гражданин, зарегистрировавшись, может прийти в этот центр и ознакомиться с его работой. Такая открытость лишний раз указывает на честность проходящих выборов", — отметил он.

Подгорный также обратил внимание, что выстроенная в ситуационном центре система наблюдения позволяет буквально на месте решать проблемы:

"Мы как раз оказались свидетелями ситуации, когда на одном из участков возник спорный момент, и с помощью видеофиксации он был передан в группу разбора для выяснения всех деталей".

Член Попечительского совета ВОД, кроме того, рассказал, что ему с коллегами удалось даже побывать в роли волонтеров из колл-центра и группы видеонаблюдения.

"Мы смогли на себе прочувствовать ответственность и напряженность работы ребят-волонтеров. Спасибо им за их трудную деятельность. А всем нам я желаю счастливого будущего, которое как раз сегодня мы все и выбираем", — заключил Андрей Подгорный.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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