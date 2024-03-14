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Мосгоризбирком осуществил процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ для выборов

Мосгоризбирком разделил ключи расшифрования ДЭГ

1:34
Политика

Процедура разделения ключей расшифрования для онлайн-голосования на выборах президента России была проведена Московской городской избирательной комиссией.

Мосгоризбирком разделил ключи расшифрования ДЭГ
Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Москвичи в последнее время выбирают дистанционное электронное голосование... Для того, чтобы было доверие и чтобы гарантированно никто не узнал том, как голосуют, происходит создание ключа и затем разделение ключа расшифрования для того, чтобы гарантировать сохранность данных", - сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Во вторник в Московской избирательной комиссии были утверждены пять хранителей ключей, включая высокопоставленных чиновников и общественных деятелей:  председателя совета муниципальных образований Москвы Владимира Дудочкина, руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, члена ЦИК РФ Людмилу Маркину, заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Позднее участники договорились о сборе ключей для того, чтобы провести расшифровку результатов дистанционного голосования, который состоится 17 марта в 20 часов 15 минут.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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