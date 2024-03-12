Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ямпольская напомнила кинотеатрам о штрафах за показ фильмов без прокатного удостоверения
Премьер-министр Грузии раскритиковал требования Давида Арахамии к Грузии
Отменены прямые рейсы из Москвы в Египет
Песков обещал уведомить о голосовании Путина на выборах
Простуда на губах: как лечить герпес
Секреты здорового питания: взгляд врача-эндокринолога из России
Государственная Дума выпустила обращение к Бундестагу
Ростовский губернатор сообщил об отмене угрозы атаки Таганрога беспилотником
Новое DLC для The Elder Scrolls Online
На Украине сообщили о капитуляции перед Польшей

Киевский аналитик Кущ: Украина капитулировала в торговой войне с Польшей

1:09
Политика

Киевский экономист Алексей Кущ заявил, что Киев полностью капитулировал перед Варшавой в борьбе за свои экономические интересы, передаёт РИА Новости.

Киевский аналитик Кущ: Украина капитулировала в торговой войне с Польшей
Фото: flickr.com by кис Торн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Эксперт отметил, что в начале торговой войны киевские власти угрожали польским коллегам исками в ВТО, "а сейчас практически подписали акт капитуляции". Он пояснил, что ЕБРР проспонсировал сельское хозяйство Незалежной на 800 млн долларов для развития новых производств, но договорённости были аннулированы.

"Просто одним росчерком пера все перечеркнули", — посетовал Кущ.

Он добавил, что таким жестом Старый Свет показал, что ему не нужна сырьевая и аграрная украинская экономика.

Общепольский протест аграриев стартовал 9 февраля. Польские фермеры выступили по всей стране, перекрыв дороги. На границе уже неоднократно высыпали зерно из украинских грузовиков. Фермеры призывают остановить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из Незалежной и отказаться от "зелёных" планов ЕС. На действия протестующих поляков жалуются украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Чехия пошла на конфронтацию со Словакией Любовь Степушова Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
В Ивановской области упал военно-транспортный самолёт Ил-76
Ямпольская напомнила кинотеатрам о штрафах за показ фильмов без прокатного удостоверения
Премьер-министр Грузии раскритиковал требования Давида Арахамии к Грузии
Отменены прямые рейсы из Москвы в Египет
Киевский аналитик Кущ: Украина капитулировала в торговой войне с Польшей
Песков обещал уведомить о голосовании Путина на выборах
Чехия пошла на конфронтацию со Словакией
Простуда на губах: как лечить герпес
Секреты здорового питания: взгляд врача-эндокринолога из России
Государственная Дума выпустила обращение к Бундестагу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников