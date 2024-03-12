На Украине сообщили о капитуляции перед Польшей

Киевский аналитик Кущ: Украина капитулировала в торговой войне с Польшей

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Киевский экономист Алексей Кущ заявил, что Киев полностью капитулировал перед Варшавой в борьбе за свои экономические интересы, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by кис Торн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Эксперт отметил, что в начале торговой войны киевские власти угрожали польским коллегам исками в ВТО, "а сейчас практически подписали акт капитуляции". Он пояснил, что ЕБРР проспонсировал сельское хозяйство Незалежной на 800 млн долларов для развития новых производств, но договорённости были аннулированы.

"Просто одним росчерком пера все перечеркнули", — посетовал Кущ.

Он добавил, что таким жестом Старый Свет показал, что ему не нужна сырьевая и аграрная украинская экономика.

Общепольский протест аграриев стартовал 9 февраля. Польские фермеры выступили по всей стране, перекрыв дороги. На границе уже неоднократно высыпали зерно из украинских грузовиков. Фермеры призывают остановить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из Незалежной и отказаться от "зелёных" планов ЕС. На действия протестующих поляков жалуются украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы.