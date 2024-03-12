Вернут ли Венгрии финансирование за поддержку Украины?

Европарламент подает в суд на Еврокомиссию из-за Венгрии

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Комитет Европарламента большинством голосов проголосовал за подачу в суд иска против Еврокомиссии, сообщает Politico. Депутаты не согласны с решением ЕК разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии из фонда ЕС по развитию депрессивных территорий.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Решение подать в суд на исполнительную власть ЕС за неправомерное использование средств налогоплательщиков было принято по итогам тайного голосования на заседании комитета Европарламента. Этот вопрос также обсудят на заседании в четверг, чтобы по результатам совещания окончательно дать председателю ЕП Роберте Метсоле право на подачу судебного иска до 25 марта.

Напомним, что прошлой осенью Еврокомиссия предложила заморозить финансирование для Будапешта, поскольку была недовольна судебной реформой в стране, а также позицией в вопросах миграции, сексуального образования и санкций. В ответ на это Венгрия обвинила Европарламент в давлении и вымогательстве. Теперь же в Брюсселе готовы пойти на компромисс и вернуть Венгрии финансирование, если та перестанет блокировать решения о помощи Украине.

Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине.