Никол Пашинян заявил, что Армения намерена охранять свой аэропорт Звартноц без участия российских пограничников

Погранслужба Армении уведомила российских коллег, что намерена нести службу в аэропорту Звартноц без содействия России, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.
6 марта Армения направила официальное письмо России с требованием прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту.
Армянская и российская погранслужбы охраняют границы с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. Обострение отношений между странами произошло на фоне сдачи Арменией Нагорного Карабаха Азербайджану в 2023 году. После этого Никол Пашинян открыто заявлял о незаинтересованности в сохранении партнерских отношений с Россией.
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