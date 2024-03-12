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Никол Пашинян заявил, что Армения намерена охранять свой аэропорт Звартноц без участия российских пограничников

Армения уведомила российских пограничников, что может нести службу в аэропорту Звартноц без них

0:53
Политика

Погранслужба Армении уведомила российских коллег, что намерена нести службу в аэропорту Звартноц без содействия России, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.

Армения уведомила российских пограничников, что может нести службу в аэропорту Звартноц без них
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

6 марта Армения направила официальное письмо России с требованием прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту.

Армянская и российская погранслужбы охраняют границы с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. Обострение отношений между странами произошло на фоне сдачи Арменией Нагорного Карабаха Азербайджану в 2023 году. После этого Никол Пашинян открыто заявлял о незаинтересованности в сохранении партнерских отношений с Россией.

Ранее  в НАТО обнаружили новое слабое место после вступления в альянс Швеции.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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