Никол Пашинян заявил, что Армения намерена охранять свой аэропорт Звартноц без участия российских пограничников

Армения уведомила российских пограничников, что может нести службу в аэропорту Звартноц без них

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Погранслужба Армении уведомила российских коллег, что намерена нести службу в аэропорту Звартноц без содействия России, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

6 марта Армения направила официальное письмо России с требованием прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту.

Армянская и российская погранслужбы охраняют границы с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. Обострение отношений между странами произошло на фоне сдачи Арменией Нагорного Карабаха Азербайджану в 2023 году. После этого Никол Пашинян открыто заявлял о незаинтересованности в сохранении партнерских отношений с Россией.

Ранее в НАТО обнаружили новое слабое место после вступления в альянс Швеции.