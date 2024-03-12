Премьер Швеции назвал остров Готланд приоритетным

В НАТО назвали новую уязвимость, после вступления в блок Швеции

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Руководитель правительства Швеции Ульф Кристерссон, совместно с союзниками по Североатлантическому альянсу, намерен усилить обороноспособность острова Готланд, расположенного в Балтийском море, в целях противодействия потенциальной угрозе со стороны России, сообщает издание Financial Times.

Фото: flickr.com by Brindefalk from Karlskrona, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В беседе с журналистами Кристерссон подчеркнул стратегическую значимость Готланда. Остров всегда играл важную роль, он отметил, что вопрос по Готланду станет одним из приоритетных при разговоре с партнерами по военному блоку.

По словам премьер-министра, укрепление обороны Готланда станет одним из основных пунктов повестки предстоящих обсуждений в рамках Североатлантического альянса.

Кристерссон признал, что в настоящее время военное присутствие Швеции на острове ограничено, что вызывает обеспокоенность у лидеров других стран Северной Европы и Балтии, которые видят в этом уязвимость для НАТО. Премьер Швеции так же отметил, что вопрос использования ресурсов является основным и на нем необходимо сосредоточить внимание. Он не исключил возможности увеличения численности шведских войск на Готланде, а также размещения подводных лодок на острове.

Готланд, крупнейший остров Швеции, расположен примерно в 330 километрах от Калининграда, где базируется Балтийский флот Российской Федерации.