Володин: страны, поддержавшие экстрадицию, перестанут существовать как правовые государства

Госдума: экстрадиция Ассанжа в США нарушит конвенцию по правам человека

1:27 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель Госдумы, член Совета безопасности РФ Вячеслав Володин заявил, что экстрадиция Джулиана Ассанжа грубейшим образом нарушит Европейскую конвенцию по правам человека, включая право на свободу слова, и напомнил, что еще в 2016 году ООН признала незаконным приговор основателю WikiLeaks.

Фото: flickr.com by New Media Days: Peter Erichsen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если же депортация Ассанжа в США все же произойдет, то поддержавшие её страны перестанут существовать как правовые государства, отметил политик. Он также подчеркнул, что если бы разоблачения WikiLeaks касались России или Китая, то Ассанжа объявили бы борцом за правду и свободу.

"12 лет человека держат в заточении без доказанной вины. Это беспредел", - заявил Володин.

Напомним, что в конце февраля Верховный суд Великобритании завершил двухдневные слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Окончательное решение должно прозвучать в марте. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал эту ситуацию "позором западной демократии". По мнению главы российского МИДа, Ассанж нес мировому общественному мнению правду о действиях американских спецслужб и военных, которые были засекречены и грубейшим образом нарушали американские законы, включая конституцию".