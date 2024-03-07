Ван И: развитие отношений между Россией и Китаем — это стратегический выбор двух стран

Китай и Россия укрепляют сотрудничество

1:27 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что развитие отношений между Китаем и Россией — стратегический выбор двух стран.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Укрепление и расширение связей между Китаем и Россией — это стратегический выбор, продиктованный глубинными интересами народов обеих стран. Министр иностранных дел заявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся в рамках второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) 14-го созыва.

Ван И подчеркнул, что под дальновидным руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эру. Ван дополнительно отметил, что политическое доверие между странами продолжает крепнуть, а энтузиазм в общении между людьми стремительно растет.

Торгово-экономические связи между Россией и Китаем демонстрируют высокую устойчивость и огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, подытожил Ван.