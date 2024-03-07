Ван И: развитие отношений между Россией и Китаем — это стратегический выбор двух стран

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что развитие отношений между Китаем и Россией — стратегический выбор двух стран.
Укрепление и расширение связей между Китаем и Россией — это стратегический выбор, продиктованный глубинными интересами народов обеих стран. Министр иностранных дел заявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся в рамках второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) 14-го созыва.
Ван И подчеркнул, что под дальновидным руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эру. Ван дополнительно отметил, что политическое доверие между странами продолжает крепнуть, а энтузиазм в общении между людьми стремительно растет.
Торгово-экономические связи между Россией и Китаем демонстрируют высокую устойчивость и огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, подытожил Ван.
В прошлом году объем торговли между двумя странами достиг рекордного уровня $240 млрд, заблаговременно преодолев планку $200 млрд, — указал он. — Российский природный газ поступает в тысячи домохозяйств Китая, а по улицам России ездят китайские автомобили, это в полной мере демонстрирует сильную устойчивость и широкие перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами".
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