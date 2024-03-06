Захарова: В Херсонской области Киев предпринимал усилия для препятствования досрочным выборам

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Захарова: Киев предпринимает попытки по нарушению стабильности в Херсонской области

1:12
Политика

Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова заявила, что Украина предпринимала максимум возможных усилий для нарушения обстановки во время досрочного голосования, но настроение граждан оставалось хорошим.

Захарова: Киев предпринимает попытки по нарушению стабильности в Херсонской области
Фото: commons.wikimedia.org by Eg0rk0t323 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мы уделили огромное внимание безопасности. В этом нас, конечно, поддерживали и представители МВД, и Росгвардии, и других силовых блоков. Хочу выразить огромные слова благодарности за то, что они все это время были с нами и до сих пор с нами постоянно на контакте… Все равно Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Первый день голосования начался очень тревожно… Все последующие дни мы тоже работали очень напряженно", — поделилась Марина Захарова на заседании ЦИК РФ.

Она добавила, что на членов избиркома и избирателей были наложены угрозы, но это не помешало гражданам идти голосовать в хорошем расположении духа.

Решением Совета Федерации президентские выборы запланированы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в период с 15 по 17 марта включительно.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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