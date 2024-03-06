Захарова: В Херсонской области Киев предпринимал усилия для препятствования досрочным выборам

Захарова: Киев предпринимает попытки по нарушению стабильности в Херсонской области

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова заявила, что Украина предпринимала максимум возможных усилий для нарушения обстановки во время досрочного голосования, но настроение граждан оставалось хорошим.

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"Мы уделили огромное внимание безопасности. В этом нас, конечно, поддерживали и представители МВД, и Росгвардии, и других силовых блоков. Хочу выразить огромные слова благодарности за то, что они все это время были с нами и до сих пор с нами постоянно на контакте… Все равно Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Первый день голосования начался очень тревожно… Все последующие дни мы тоже работали очень напряженно", — поделилась Марина Захарова на заседании ЦИК РФ.

Она добавила, что на членов избиркома и избирателей были наложены угрозы, но это не помешало гражданам идти голосовать в хорошем расположении духа.

Решением Совета Федерации президентские выборы запланированы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в период с 15 по 17 марта включительно.