В Соединённых Штатах назвали истинного врага американцев

Полковник Дуглас Макгрегор: настоящий враг США находится в Вашингтоне

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х* заявил, что американцам нужно прекратить провоцировать вооружённые конфликты в других частях света и заняться внутренней политикой, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by BMG-2048 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"Мы сталкиваемся с куда более серьёзной угрозой внутри страны", — отметил офицер.

Он добавил, что реальный враг американцев возглавляет государство. Джо Байден, по словам эксперта, "втягивает страну в болото".

Ранее Макгрегор утверждал, что Белый дом уничтожает США своей непродуманной миграционной политикой. Поэтому последнее, чего сейчас не хватает США, — это война с кем бы то ни было, резюмировал полковник.

Макгрегор предрёк, что Украина до конца года может прекратить своё существование. Он считает, что западная пропаганда искажает информацию, чтобы общественность не знала о реальном положении дел. Он также признал превосходство ВС РФ на поле боя.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.