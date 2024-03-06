Полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х* заявил, что американцам нужно прекратить провоцировать вооружённые конфликты в других частях света и заняться внутренней политикой, передаёт РИА Новости.
"Мы сталкиваемся с куда более серьёзной угрозой внутри страны", — отметил офицер.
Он добавил, что реальный враг американцев возглавляет государство. Джо Байден, по словам эксперта, "втягивает страну в болото".
Ранее Макгрегор утверждал, что Белый дом уничтожает США своей непродуманной миграционной политикой. Поэтому последнее, чего сейчас не хватает США, — это война с кем бы то ни было, резюмировал полковник.
Макгрегор предрёк, что Украина до конца года может прекратить своё существование. Он считает, что западная пропаганда искажает информацию, чтобы общественность не знала о реальном положении дел. Он также признал превосходство ВС РФ на поле боя.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.