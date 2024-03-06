"Расстановка сил изменилась". Депутат Бабаков заявил, что Западу пора перестать использовать "железный занавес" вместо диалога

В Госдуме назвали Запад причиной культурного и исторического раскола мира

2:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Корни информационного, культурного и идеологического раскола мира находятся на Западе, заявил вице-спикер Госдумы России Александр Бабаков.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Депутат напомнил, что понятие "железного занавеса" 78 лет назад ввел премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, обозначая название линии раздела Европы и СССР. Парламентарий отметил, что это понятие очень быстро из географического превратилось в политическое, знаменующее информационный, идеологический и культурный раскол двух изолированных миров.

"Сегодня западные аналитики и СМИ должны честно признать, что источник этого раскола лежит на Западе", — сказал Бабаков РИА Новости.

Бабаков добавил, что западная политическая элита забыла уроки Второй мировой войны и о том, какой ценой были достигнуты мир и стабильность в Европе. Запад продолжает жить в идеологии холодной войны и увеличивать изоляцию народов, расширяя НАТО, используя гонку вооружений и шпионаж, вместо того чтобы прибегнуть к диалогу и сотрудничеству, подчеркнул он.

"Расстановка сил в мире изменилась и продолжает меняться: феодально-колониальная модель, к которой привыкли США и старая Европа, больше не работает. Страны БРИКС уже сегодня производят больше половины мирового ВВП", — отметил депутат.

Чем раньше коллективный Запад это осознает, тем лучше сможет интегрироваться в новый мир, подчеркнул Бабаков. Парламентарий добавил, что западные страны привычно считают себя вершителями мира, хранителями свободы и демократии, но эти амбиции затмевают здравый смысл. Исключительная роль США в судьбе мира — иллюзия, проявление колониальной идеологии, отметил депутат.

Бабаков заключил, что преодоление разрыва и мирное существование всех народов возможно только через взаимопонимание и уважение.

"Отрадно, что рядовые граждане ЕС и США это понимают. Осталось только донести эту здравую позицию до своего политического истэблишмента, или же выбрать другое, более разумное, политическое руководство", — резюмировал парламентарий.

Ранее президент США Джо Байден во время конференции пошутил, что не будет отвечать на вопросы, чтобы не навлечь на себя неприятности.