Сергей Нарышкин доложил, что Навальный* умер своей смертью

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный* не был убит

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналистам с канала Соловьёв.Live прокомментировал смерть Алексея Навального* и его похороны.

Фото: kremlin.ru

Он отметил: "К сожалению, люди имеют особенность — рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью.". Кроме того, Сергей Нарышкин осудил поведение западных послов, которые пытались превратить похороны Алексея Навального* в антиправительственную акцию. Нарышкин назвал их поведение "сатанинскими плясками вокруг гроба".

Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии особого режима в посёлке Харп. Врачи не нашли признаков насильственной смерти. Похороны политика прошли 1 марта. На них пришли тысячи людей. Вопреки ожиданиям западных политиков никаких антиправительственных выступлений не произошло. Навального* отпели по православному обряду в церкви "Всех скорбящих радость" и похоронили. На его похоронах присутствовали послы из США, Германии, Австрии,Франции, Польши и Греции. Западные политики пытались спекулировать на смерти Навального* для разжигания внутреннего конфликта в России. Несмотря на то, что умерший пользовался некоторой популярностью в либеральной столичной среде, попытки Запада использовать его смерть в политических целях провалились.

*Алексей Навальный был признан террористом и экстремистом.