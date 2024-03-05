Сергей Нарышкин доложил, что Навальный* умер своей смертью

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналистам с канала Соловьёв.Live прокомментировал смерть Алексея Навального* и его похороны.
Он отметил: "К сожалению, люди имеют особенность — рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью.". Кроме того, Сергей Нарышкин осудил поведение западных послов, которые пытались превратить похороны Алексея Навального* в антиправительственную акцию. Нарышкин назвал их поведение "сатанинскими плясками вокруг гроба".
Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии особого режима в посёлке Харп. Врачи не нашли признаков насильственной смерти. Похороны политика прошли 1 марта. На них пришли тысячи людей. Вопреки ожиданиям западных политиков никаких антиправительственных выступлений не произошло. Навального* отпели по православному обряду в церкви "Всех скорбящих радость" и похоронили. На его похоронах присутствовали послы из США, Германии, Австрии,Франции, Польши и Греции. Западные политики пытались спекулировать на смерти Навального* для разжигания внутреннего конфликта в России. Несмотря на то, что умерший пользовался некоторой популярностью в либеральной столичной среде, попытки Запада использовать его смерть в политических целях провалились.
*Алексей Навальный был признан террористом и экстремистом.
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