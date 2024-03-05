НАТО открыло первую военную базу в Албании для защиты от России

Албания: НАТО открыли базу на советском аэродроме в городе Сталин

Первая база НАТО на Западных Балканах открылась в Албании, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу альянса. Авиабаза расположена на бывшем советском аэродроме в городе Кучова, который до 1990 года назывался просто Сталин.

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Премьер-министр Эли Рама, выступая на открытии, в присутствии политиков из Италии и Турции, а также командного состава НАТО, прямо назвал ее "элементом безопасности Западных Балкан, которым угрожают имперские амбиции России". В годы "холодной войны", когда Албания была союзником Советского союза, этот аэродром использовался для учений против Североатлантического альянса, однако сейчас, по словам Рамы, страна живет в другую эпоху и занимает другую сторону. Теперь авиабаза будет использоваться для усиления военного давления на Россию и Сербию. Здесь развёрнуты центр будущих воздушных операций блока, инфраструктура логистической поддержки и подготовки лётчиков.

Реконструкция советской базы началась в 2019 году, на её модернизацию ушло около 50 млн. евро. По словам пресс-секретаря альянса Дилана Уайта, авиабаза станет важным узлом НАТО и укрепит ее присутствие на Западных Балканах.

Напомним, что Албания присоединилась к НАТО в 2009 году. Сейчас республика ведет переговоры о постройке еще одной военно-морской базы в Порто Романо.