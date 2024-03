НАТО открыло первую военную базу в Албании для защиты от России

Первая база НАТО на Западных Балканах открылась в Албании, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу альянса. Авиабаза расположена на бывшем советском аэродроме в городе Кучова, который до 1990 года назывался просто Сталин.

Фото: flickr.com by US Army Europe Images is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic