Надоели русофобия и фашизм: в Финляндии всё больше желающих переехать в РФ

Журналист Хейсканен: в Финляндии всё больше желающих переехать в Россию

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Финский обозреватель Кости Хейсканен сообщил RT о том, что в его стране растёт число тех, кто хочет переехать в Российскую Федерацию из-за русофобии и фашизма.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Он рассказал, что люди жалуются на притеснения, а на днях он получил сообщение от русскоязычной семьи, которая больше не может жить в Суоми. Журналист решил обратиться в Госдуму, чтобы понять, как помочь таким людям. Он напомнил о "русофобском инфаркте", который случился в ходе зимних Игр в Лахти — тогда на улицах появились флаги разных государств, в том числе российские.

Хейсканен сказал, что травят даже коренных финнов, у которых есть своя точка зрения, отличающаяся от вранья об "ужасной России".

Накануне Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии. Ранее он заявил, что не намерен общаться с российскими властями в случае победы на выборах.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон может разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Москву на ответные шаги. Постпредом РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым было сделано заявление о том, что в случае эскалации между Североатлантическим альянсом и Россией первой пострадает Финляндия.