Менее трёх месяцев осталось до окончания срока полномочий главы Украины, что ведёт к кризису легитимности в государстве, передаёт РИА Новости. При этом оппозиция активно критикует решение властей отказаться от выборов из-за ситуации в Незалежной.
Однако политолог Ростислав Ищенко уверен, что оппозиционеры, такие как Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко, ничего не смогут предпринять. Эксперт отметил, что настоящей угрозой для нынешней власти Киева является поражение украинской армии.
Киевский режим считает, что формирование паники среди граждан Украины, разжигание конфликта между мирным населением и армией являются целью СВО.
"Там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию — они сами вызревают изнутри", — ответили на эти нелепые обвинения в Кремле.
Ситуация вокруг дальнейших политических действий Зеленского остаётся на пределе напряжённости. Срок окончания полномочий политика истекает, и вопрос о легитимности власти становится всё более актуальным.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.