Политолог рассказал о реальной угрозе для Зеленского

Your browser does not support the audio element.

Менее трёх месяцев осталось до окончания срока полномочий главы Украины, что ведёт к кризису легитимности в государстве, передаёт РИА Новости. При этом оппозиция активно критикует решение властей отказаться от выборов из-за ситуации в Незалежной.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International