Тот самый "флаг Украины" у слушателя послания президента в Гостином Дворе оказался значком ХМАО

Значок спикера думы ХМАО, который слушал послание Путина в Гостином Дворе, перепутали с флагом Украины

Когда президент Российской Федерации Владимир Путин озвучивал послание Федеральному собранию, в зале среди слушателей сидел мужчина, у которого на одежде был значок, напоминающий флаг Украины.

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Оказалось, что это был знак ХМАО, а к Украине он никакого отношения не имеет. Telegram-канал RTVI сообщает, что мужчина со значком сидел за спиной ветерана СВО, которого засняли с забавным выражением лица и фото которого стало мемом.

Мужчиной со значком оказался депутат Ханты-Мансийского автономного округа. Когда депутат сделал общий снимок с ветераном СВО Сергеем Токарем, значок было видно во всей красе. Здесь уже не было сомнений, что это знак ХМАО.