Тот самый "флаг Украины" у слушателя послания президента в Гостином Дворе оказался значком ХМАО

Когда президент Российской Федерации Владимир Путин озвучивал послание Федеральному собранию, в зале среди слушателей сидел мужчина, у которого на одежде был значок, напоминающий флаг Украины.

Фото: wikimapia by Happyzebro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.