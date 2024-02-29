CNN: администрация Байдена ведет переговоры с Израилем и Ливаном

США обеспокоены израильским вторжением в Ливан

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Администрация президента США и американская разведка обеспокоены планами Израиля, который готовит наземное вторжение в Ливан в конце весны или начале лета, сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве. Власти США также опасаются, что за операцией могут последовать воздушные бомбардировки страны.

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В настоящее время администрация Джо Байдена ведет параллельные переговоры с израильскими и ливанскими официальными лицами, которые могли бы привести к созданию буферной зоны шириной в несколько миль внутри южного Ливана. По мнению американских чиновников, такая сделка отложила бы израильское вторжение, говорится в публикации CNN.

Ранее издание The National сообщило о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) допускает возможность полноценной военной операции в Ливане. Как сообщают источники, Израиль планирует войну в южном Ливане с целью убрать "Хезболлу" от границы, и готовится ко всем сценариям событий, включая наземное вторжение.

По разным оценкам, "Хезболла" располагает арсеналом примерно в 100-150 тысяч реактивных снарядов. Помимо того, Израиль опасается, что подразделения спецназа "Хезболлы" смогут просочиться через северную границу.