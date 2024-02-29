Президент РФ Владимир Путин рассказал о запуске проектов в сфере технологического развития

Сегодня, 29 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин поделился планами запуска национальных проектов в сфере технологического развития. Об этом глава российского государства рассказал в ходе послания Федеральному собранию.
"Надо использовать опыт программ по генетике, сельскому хозяйству. Запускаем новые нацпроекты технологического суверенитета, которые обеспечат устойчивость всей экономики страны", — сказал он.
Также Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в стране будут запущены еще несколько национальных проектов. В их число вошли:"Кадры", "Молодежь России", Продолжительная и активная жизнь".
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