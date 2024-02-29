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Президент РФ Владимир Путин рассказал о запуске проектов в сфере технологического развития

Владимир Путин: запускаем новые нацпроекты технологического суверенитета

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Политика

Сегодня, 29 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин поделился планами запуска национальных проектов в сфере технологического развития. Об этом глава российского государства рассказал в ходе послания  Федеральному собранию. 

Владимир Путин: запускаем новые нацпроекты технологического суверенитета
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"Надо использовать опыт программ по генетике, сельскому хозяйству. Запускаем новые нацпроекты технологического суверенитета, которые обеспечат устойчивость всей экономики страны", — сказал он.

Также Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в стране будут запущены еще несколько национальных проектов. В их число вошли:"Кадры", "Молодежь России", Продолжительная и активная жизнь".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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