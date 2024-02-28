Экс-президент России Медведев дал нелестные характеристики Макрону, Зеленскому и Байдену

Медведев назвал Макрона "мелкотравчатым наследником Бонапарта"

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с очередной критикой в адрес зарубежных руководителей. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

В частности, Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского "сериальным клоуном", который никогда не работал на государственной службе, а теперь управляет войсками. Немецкий парламент бывший российский лидер охарактеризовал как "цирк уродов", который хочет отправлять "своим неонацистским последышам" в Киеве оружие.

Также Медведев высказался о президенте США Джо Байдене, которого он назвал "слабеющим дедом" с деменцией, и снова "прошёлся" по президенту Франции Эммануэлю Макрону за его идею отправить на Украину войска НАТО.

Так, российский политик назвал главу Елисейского дворца "мелкотравчатым наследничком Бонапарта", который несёт "лютую и опасную пургу" по поводу отправки натовских войск в Киев и поставок Украине новых вооружений, чтобы она атаковала российские территории.

Напомним, накануне западные страны не поддержали идею президента Макрона отправить на Украину войска НАТО. Против предложения французского лидера выступили в Евросоюзе и в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале Pravda. Ru.