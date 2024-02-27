"Провал в прошлое": Байден проинформировал о своей президентской повестке на 2020 год

Байден рассказал о своих планах на 2020 год

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский лидер не только "общается с покойниками", но и научился "путешествовать во времени". На этот раз Джо Байден в интервью телеканалу NBC News поведал о своих планах на будущее, внезапно упомянув выборы 2020 года.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу", — заявил он, очевидно, подразумевая выборы 2024 года.

Джозеф Байден является старейшим президентом в истории Соединённых Штатов. Он часто становится объектом насмешек из-за своих постоянных оговорок и оплошностей на публике. Этим активно пользуется предшественник и главный политический оппонент — республиканец Дональд Трамп.