"Провал в прошлое": Байден проинформировал о своей президентской повестке на 2020 год

Американский лидер не только "общается с покойниками", но и научился "путешествовать во времени". На этот раз Джо Байден в интервью телеканалу NBC News поведал о своих планах на будущее, внезапно упомянув выборы 2020 года.
"Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу", — заявил он, очевидно, подразумевая выборы 2024 года.
Джозеф Байден является старейшим президентом в истории Соединённых Штатов. Он часто становится объектом насмешек из-за своих постоянных оговорок и оплошностей на публике. Этим активно пользуется предшественник и главный политический оппонент — республиканец Дональд Трамп.
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