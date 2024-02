Президент России поприветствовал участников соревнований по стрельбе на дальние расстояния, которые начались в Якутии

В Якутии открылся Всероссийский турнир по стрельбе на дальние расстояния. Соревнования посвятили памяти Героя Советского Союза, прославленного снайпера Федора Охлопкова. С приветственным словом к участникам состязания обратился президент Российской Федерации Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0