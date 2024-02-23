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Президент России поприветствовал участников соревнований по стрельбе на дальние расстояния, которые начались в Якутии

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского турнира по стрельбе

0:50
Политика

В Якутии открылся Всероссийский турнир по стрельбе на дальние расстояния. Соревнования посвятили памяти Героя Советского Союза, прославленного снайпера Федора Охлопкова. С приветственным словом к участникам состязания обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского турнира по стрельбе
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур, так и любителей – мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока", — опубликовали слова президента на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что место проведения турнира выбрано не с проста. Именно в Якутии родился Федор Охлопков. Также Владимир Путин пожелал участникам состязаний достойных результатов и всего самого доброго.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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