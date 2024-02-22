Российский посол в Италии Алексей Парамонов в своей публикации для газеты la Repubblica высказал мнение, что крушение планов коллективного Запада в Незалежной могло бы стать самым настоящим триумфом для Старого Света, который смог бы освободиться от необходимости быть базой Соединённых Штатов, передаёт РИА Новости.
"Европа растворяется во все более милитаризируемом коллективном Западе, формируемом преимущественно Вашингтоном и Лондоном… Она уже давно является основным военно-политическим инструментом гегемонии англосаксов", — высказался дипломат.
Он добавил, что в случае победы России на Украине ЕС и другие государства получили бы шанс на вольную самореализацию в создаваемом многополярном мире. Им стало бы доступно, не оглядываясь на хозяев, использовать свои бесспорные цивилизационные, технологические и культурные достижения.
Дипломат напомнил, что европейцев втянули искусственно в конфликт, который не соответствует их интересам и ведёт их к саморазрушению. Но Запад упорно делит мир на "своих" и "чужих", создаёт очаги эскалации среди несогласных, провоцируя хаос и нищету.
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