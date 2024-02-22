"Инструмент англосаксонской гегемонии": посол РФ в Риме резко высказался о зависимости Европы от США и Британии

Посол России в Риме Парамонов: Провал Запада на Украине стал бы победой для Европы

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский посол в Италии Алексей Парамонов в своей публикации для газеты la Repubblica высказал мнение, что крушение планов коллективного Запада в Незалежной могло бы стать самым настоящим триумфом для Старого Света, который смог бы освободиться от необходимости быть базой Соединённых Штатов, передаёт РИА Новости.

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"Европа растворяется во все более милитаризируемом коллективном Западе, формируемом преимущественно Вашингтоном и Лондоном… Она уже давно является основным военно-политическим инструментом гегемонии англосаксов", — высказался дипломат.

Он добавил, что в случае победы России на Украине ЕС и другие государства получили бы шанс на вольную самореализацию в создаваемом многополярном мире. Им стало бы доступно, не оглядываясь на хозяев, использовать свои бесспорные цивилизационные, технологические и культурные достижения.

Дипломат напомнил, что европейцев втянули искусственно в конфликт, который не соответствует их интересам и ведёт их к саморазрушению. Но Запад упорно делит мир на "своих" и "чужих", создаёт очаги эскалации среди несогласных, провоцируя хаос и нищету.